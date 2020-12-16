Паулс в Голливуде, самая большая грудь Латвии стала меньше, Петравича защищает "Рижский бал": о чем пишут латышские таблоиды

Как Раймонд Паулс протаптывает дорожку к голливудским студиям, откровения любительницы пластики из латвийской провинции, почему министр благосостояния защищает оштрафованных организаторов "Рижского бала" и чем зрителям не понравился сериал от Алвиса Херманиса за 50 евро. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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