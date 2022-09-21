Паулса подводят ноги, актеры против чиновников и карма как угроза: о чем пишут латышские таблоиды

Почему Раймонд Паулс больше не может выходить на сцену, экс-президент Гунтис Улманис все еще проходит реабилитацию после аварии, живущая в США Элина Фурмане - она же dj Ella - готова выступать для соотечественников за большие деньги, Зигмар Лиепиньш безжалостно пропесочил обидчиков в своей книге. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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