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Гунтис Улманис все еще не оправился от аварии
Паулса подводят ноги, актеры против чиновников и карма как угроза: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Почему Раймонд Паулс больше не может выходить на сцену, экс-президент Гунтис Улманис все еще проходит реабилитацию после аварии, живущая в США Элина Фурмане - она же dj Ella - готова выступать для соотечественников за большие деньги, Зигмар Лиепиньш безжалостно пропесочил обидчиков в своей книге. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Гунтис Улманис все еще не оправился от аварии
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