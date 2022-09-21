Паулса подводят ноги и актеры против чиновников: о чем пишут латышские таблоиды

Почему Раймонд Паулс больше не может выходить на сцену, экс-президент Гунтис Улманис все еще проходит реабилитацию после аварии, живущая в США Элина Фурмане - она же dj Ella - готова выступать для соотечественников за большие деньги, Зигмар Лиепиньш безжалостно пропесочил обидчиков в своей книге. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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- 1. Гунтис Улманис все еще не оправился от аварии
- 2. Но это будет дорого. Живущая в США Элина Фурмане готова выступать в Латвии
- 3. Ноги не держат. Паулс не может выходить на сцену
- 4. Замерзающие актеры устроили протестную репетицию в агентстве недвижимости
- 5. Злопамятный Зигмар Лиепиньш перечислил всех обидчиков в своей книге
- 6. Диана Кубасова обиделась на разоблачающий фильм
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