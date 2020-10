Пенис в пробирке. Самая смешная книга года - эротический роман про любовь с коронавирусом

Неизвестная писательница М.Дж.Эдвардс пока написала всего одну книгу, коротенькую - 16 страниц, но уже прославилась. Не без помощи Интернета, конечно.

Дебютный роман называется "Целуя коронавирус" (Kissing the Coronavirus) и относится к жанру любовной прозы. Книга вышла еще в апреле и, возможно, осталась бы незамеченной широким читателем, если бы так не насмешила пользователей соцсетей. Люди в восторге от абсурдного фантастического сюжета о женщине, влюбившейся в микроорганизм. И да, там даже есть эротика.

В описании книги на Amazon, где ее можно купить за 0,99 доллара в электронной версии или за 6,45 доллара в бумажном издании, говорится следующее: "Она должна была найти лекарство от коронавируса. Вместо этого... она влюбилась в него. Доктор Алекса Эшингтонфорд входит в команду опытных ученых, собранную для поиска лекарства от разрушительного коронавируса. Она и не подозревала, что в конце концов погрузится в этот эротический вирусный жар. Kissing Coronavirus - это увлекательная история о запретной любви и темных желаниях, которые оживают".

В соцсетях роман уже назвали самой смешной книгой года и приводят самые яркие отрывки. Вот, например ознакомительный фрагмент, опубликованный на Amazon: "Несмотря на опустошение, которое коронавирус принес в мир, Алекса каждый раз ощущала странное возбуждение, когда сжимала в руке пробирку с коронавирусом — будто это был пульсирующий эрегированный пенис, готовый обрушиться на каждого, кто к нему прикоснется".

Дальше будет еще интереснее. По сюжету, Алекса протестирует новую вакцину на коллеге, и его тело займет очеловечившийся вирус - в него она и влюбится. Судя по обложке, от вируса тело погибшего коллеги позеленеет, кроме левой руки - этот факт уже отметили пользователи соцсетей.

Интересно, что на книгу оставлено уже 246 отзывов, писать которые могут только реальные покупатели. При этом средний рейтинг - 4 звезды из пяти, высшую оценку поставили 64% купивших. В комментариях люди сравнивают роман с дешевыми хоррор-муви, которые настолько плохи, что это становится их достоинством. Другие же уверены, что это пародия, так как настолько плохо писать по настоящему невозможно. "Это лучшее, на что я потратил 99 центов в этом году", "Не принимайте это всерьез, думаю, автор просто хотел вас всех повеселить в это непростое время", "Поверить не могу! Где-то на самом деле живет тот, кто это написал", "Ни в коем случае не ешьте и не пейти, когда будете читать, рискуете подавиться", - пишут читатели.

Ну а автор, вдохновленная успехом, сообщила в Twitter, что взялась за новое произведение. И не стоит судить строго, это ведь дебют. И, как отмечается в примечании на Amazon, ее возможность оплатить счета после потери работы из-за пандемии.

