Пианистка показала комплекс упражнений за игрой на рояле

Американская пианистка Лола Астанова показала в своем Instagram-аккаунте, как делает зарядку, одновременно играя на рояле "Рондо в турецком стиле" австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

"Это мой новый режим тренировок на 2020 год!", — пишет пианистка, демонстрируя комплекс упражнений из приседаний, выпадов и махов ногами. При этом ее руки остаются на музыкальном инструменте.

За сутки ролик посмотрели более 300 тысяч пользователей и прокомментировали более двух тысяч.

"Когда ваш день расписан настолько, что приходится выполнять несколько задач одновременно", — пошутил один из подписчиков.

На протяжении последних 18 лет 33-летняя пианистка Лола Астанова живет и работает США. Она родилась в Ташкенте и впервые села за фортепиано в шесть лет. Год спустя Лола уже участвовала в концертах и фестивалях по всей Европе и США.

Ранее на одной из дорог американского города Хьюстон в штате Техас водитель кабриолета решил заняться спортом, пока стоял в пробке. Сначала мужчина сделал упражнения на трицепс левой рукой, а затем — правой.