Пластическая хирургия для патриотов. В России появилась силиконовая "Росгрудь"

Для желающих увеличить свою грудь патриотов России поступили в продажу модели имплантов с покрытием в виде армейского камуфляжа и российского флага для тех, кто хочет носить "патриотические символы у самого сердца и гордиться своей Родиной". Называются они - "Росгрудь". И это не шутка.

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Пластический хирург из Саратова, Игорь Добрейкин, запустил патриотическую линейку имплантов "Росгрудь" – мужчина рассказал о новинке в личном блоге в инстаграме. По словам врача, девушки смогут выбрать из двух вариантов стилизации – "классический армейский камуфляж" и "российский триколор". Как пояснил пластический хирург, "Росгрудь" сделана для того, чтобы в эти непростые времена женщины смогли почувствовать себя истинными патриотками.

По словам хирурга, ему отписались уже около 30 женщин, захотевших сделать себе такую грудь.

Как утверждают производители этого товара, мир сейчас пытается "обнулить" русскую культуру, но отменить ее невозможно. "Мы, русские — художники и изобретатели и нашим путем пойдут все ценители красоты в мире. Это стильное решение для тех, кто любит родину и хочет иметь что-то большее, чем просто наклейка на машине или татуировка на плече".

Предложение Игоря Добрейкана показалось читателям настолько абсурдным, что они даже приняли рекламу за троллинг. В небольшом интервью для телеграм-канала "Кровавая барыня" Игорь Добрейкин объяснил, что предложение на "Росгрудь" не связано с поддержкой России в Украине.