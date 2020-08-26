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Отбывший 5-летнее заключение президент Banka Baltija стал священником
Плохая сказка про Жданок, Паулс о смерти Легкоступовой, кто защищает священника из Брукны: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: LETA

Как бывший президент лопнувшего банка стал священником, почему сказка про Татьяну Жданок вызвала ажиотаж, как живет с инвалидностью звезда поп-сцены Латвии и как связаны судьбы погибшей Валентины Легкоступовой и Раймонда Паулса? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Отбывший 5-летнее заключение президент Banka Baltija стал священником

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