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Актриса за кассой и самая богатая чиновница Латвии: о чем пишут латышские таблоиды
Плохие русские, что ест королева, наследство Джигарханяна и другие события недели
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

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Актриса за кассой и самая богатая чиновница Латвии: о чем пишут латышские таблоиды

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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