По любви. 80-летняя британка вышла замуж за 35-летнего египтянина
Foto: facebook.com/iris.jones.520

80-летняя британка Айрис Джонс вышла замуж за 35-летнего возлюбленного, о страстном сексе с которым хвасталась на всю страну. Ее историю рассказало издание Daily Mail.

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Джонс прославилась на всю Великобританию, когда пришла в телешоу This Morning со своим возлюбленным из Египта Мохаммедом Ахмедом Ибрихамом. Они познакомились в Facebook в 2019 году, завели роман по переписке, после чего британка прилетела к нему в Каир. В эфире влюбленные утверждали, что у них отношения мечты, и раскрывали подробности своей сексуальной жизни. Джонс заявила, что в их первую ночь они потратили целую упаковку интимной смазки, а на следующий день она не могла ходить. Выпуск передачи стал хитом.

Теперь стало известно, что пара поженилась в Египте. Ради своего возлюбленного британка приняла ислам. Ее муж утверждает, что их брак был заключен исключительно по любви. "Я не хочу ни ее гражданства, ни ее денег. Я доволен своей жизнью, я работаю и, слава Аллаху, у меня есть свои накопления", — заявил Ибрихам. Он добавил, что любовь слепа, и хотя его избранница старше его матери на 20 лет, это не имеет для него никакого значения.

До того, как Джонс прилетела в Каир, египтянин работал инспектором по сварке. Он бросил работу, чтобы проводить больше времени с возлюбленной. Он живет в трехкомнатном доме вместе с двумя младшими сестрами и младшим братом. У его жены есть дом с верандой, также она каждую неделю получает пенсию в 200 фунтов стерлингов по инвалидности. Джонс была замужем, но развелась больше 40 лет назад.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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