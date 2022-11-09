Подлый Райнис, новая грудь Ушаковой, певица Лусена лишилась квартиры: о чем пишут латышские таблоиды

Какие неприглядные интимные тайны Яниса Райниса раскрывает новая книга о поэте, сколько стоит новый "тюнинг" Лиене Ушаковой, как певица Майя Лусена лишилась единственного жилья и почему латвийский актер Эдийс Залакс отказался работать с Федором Бондачуком. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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