Подписчики (не)решают. Блогерам не удалось конвертировать популярность в голоса избирателей

В состав 14 Сейма попали некоторые люди, получившие львиную долю популярности, благодаря активности в соцсетях. Однако, судя по результатам, число подписчиков вовсе не является решающим фактором - видеть блогеров среди парламентариев хотят далеко не многие избиратели.

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Например, Майя Арманева (68 тысс. подписчиков), возглавляющая Ассоциацию блогеров, в Сейм не попала, несмотря на успех ее партии "Латвия на первом месте". Она получила 27 671 голосов, 1923 плюса и 770 вычеркиваний.

Не помогли подписчики и звезде спорта и соцсетей (около 3,2 миллиона в сумме в TikTok, Instagram и Facebook) Майрису Бриедису. Его старт в политике крайне неудачен - среди новоизбранных депутатов нет ни самого Бриедиса, ни его сопартийцев из "Согласия". Возможно, причиной послужила его нерешительность высказать свою позицию по болезненной теме войны в Украине. Результат - 23 581 голос, 4442 плюса и 574 минуса. "Тьма победила", - прокомментировал исход выборов Бриедис.



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Несмотря на огромную поддержку в соцсетях, провал ждал и Алдиса Гобземса. Его партия "Каждому и каждой" тоже не прошла 5-процентный барьер, несмотря на отданные лично Гобземсу 24 тысячи голосов и 10 623 плюса при 140 минусах. Расстроенный политик заявил, что покидает партию и уезжает в Испанию, и пообещал сменить номер телефона и удалиться из соцсетей.

А вот доселе никому неизвестную Глорию Гревцову активность в TikTok (91 тысяча подписчиков) таки привела в Сейм вместе с популистской партией "Стабильности!". Она получила 10610 голосов, 2708 плюсов и 76 вычеркиваний.

У блогера и организатора конкурсов красоты Кристине Линденблате (более 10 тысяч подписчиков в TikTok) минусы перевесили плюсы - 339 против 321, 2544 голоса. Ее партия "Слуги народа — Латвии" набраала всего 1% голосов.

Популярность одного из лидеров антиваксерского движения Валентина Еремеева (партия "Сила народной власти") также не принесла ему пользы. У партии 1,13% голосов, у самого Еремеева - 7449 голосов, 3056 плюсов и 19 минусов.