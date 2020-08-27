Подросток написал десятки тысяч статей в Википедии на несуществующем языке

Американский подросток написал и отредактировал десятки тысяч статей в шотландской версии "Википедии". Однако шотландского мальчик почти не знал и некоторые слова просто выдумывал. На это обратил внимание пользователь Reddit с никнеймом Ultach.

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Подросток брал материалы из английской "Википедии" и заменял в них некоторые слова на шотландские, причём с ошибками, игнорируя грамматику. Иногда он и вовсе выдумывал собственные несуществующие слова. При этом часто целые абзацы текста оставались без изменений.

Каждый день он редактировал или создавал около девяти статей. В профиле автора в "Википедии" указано, что он только учится, и носители языка его хвалят.

Один из комментаторов под постом Ultach связался с мальчиком и предложил позаниматься с ним шотландским. Тот согласился с радостью. А пока другие носители языки будут исправлять уже существующие статьи в шотландской "Википедии".

Шотландский (гэльский) язык относится к группе кельских языков и не похож на английский. На нём говорит менее 100 тысяч человек, при том, что население Шотландии — более пяти миллионов человек.