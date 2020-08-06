@bonten._.maru
Foto: @bonten._.maru

Собака породы ши-тцу стала звездой интернета благодаря своей схожести с поп-звездой Леди Гагой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пятилетний пес по кличке Бонтенмару назван в честь японского самурая и живет в Токио. На него подписаны более 22 тысяч пользователей Instagram.

Его хозяйка Томоё Мацуура (Tomoyo Matsuura) считает, что своей славой он обязан прическе, похожей на фирменную прямую челку и короткую блондинистую стрижку-боб Леди Гаги. Владелица собаки пояснила: "Бонтенмару ходит на стрижку каждые два месяца, и каждые три недели я подравниваю его челку вручную".

Собака живет в квартире и любит лежать на диване. Хозяйка наряжает питомца в различную одежду.

На странице собаки в Instagram можно посмотреть видео, где она купается, пробует арбуз и смотрит на свое отражение. Фанаты ши-тцу есть в разных уголках мира. На Бонтенмару подписаны пользователи из Великобритании, США, Франции, Японии и других стран.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Леди Гага Япония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе