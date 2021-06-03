Похожий на персонажа компьютерной игры наггетс оценили почти в 100 тысяч долларов
Foto: Ekrānuzņēmums/Ebay.com

Ставки на аукционе eBay за куриный наггетс, который напоминает члена экипажа из компьютерной игры Among us, превысили 99 тысяч долларов, сообщает издание Unilad.

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Куриный наггетс из фастфуда в Объединенных Арабских Эмиратах, который напоминает персонажа компьютерной игры Among us, выставлен на аукцион eBay. Лот собрал 178 заявок от потенциальных покупателей. На момент написания заметки наггетс продавали за 99 тысяч долларов.

Для сравнения, в США можно приобрести десять куриных наггетсов за 8,3 доллара, в Латвии порция из девяти "Макнаггетс" обойдется в 3,80 евро. По всей видимости, покупатель, которому достанется этот товар, не планирует съесть его, а сделает частью коллекции и поместит в морозильную камеру.

Похожий на персонажа компьютерной игры наггетс оценили почти в 100 тысяч долларов
Foto: Ekrānuzņēmums/Ebay.com

Аукцион по продаже наггетса заканчивается в пятницу, 4 июня. Вероятно, за это время ставки вырастут.

Among us — популярная многопользовательская игра, аналог карточной "Мафии". Игроки могут быть в команде членов экипажа или предателей. Задача команды — вычислить предателей и устранить их, при этом выполняя различные задачи на игровой карте. Задача предателей — саботировать работу и убивать членов экипажа, чтобы не позволить им выполнить их миссии.

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Source

Lenta.ru

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