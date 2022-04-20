"Полное безразличие к безопасности сотрудников". Закончено расследование гибели Галины Хатчинс на съемках с Болдуином
Foto: Vida Press

После шестимесячного расследования гибели оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Раст" власти штата Нью-Мексико пришли к выводу, что правила безопасности на съемочной площадке фильма сознательно не соблюдались. На работавшую над фильмом компанию Rust Movie Productions LLC наложен штраф, но в студии говорят, что обжалуют выводы правительственного расследования.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

42-летняя Галина Хатчинс погибла в прошлом году на съемках, после того как Алек Болдуин выстрелил в ее сторону из пистолета, в котором оказался боевой патрон.

Как говорится в заявлении проводившего расследование ведомства, сотрудники компании "знали, что процедуры безопасного обращения с оружием не соблюдаются на площадке", и "продемонстрировали полное безразличие к безопасности сотрудников".

На Rust Movie Productions LLC наложен штраф в 136 793 доллара - самый высокий штраф, который позволяют выписать законы штата.

"Это полная неспособность работодателя следовать признанным общенациональным процедурам, которые обеспечивают безопасность сотрудников", - сказал глава ведомства Джеймс Кенни, призвав всех работников кино сообщать о нарушении правил безопасности на площадках.

"Мы пришли к выводу, что нарушения на площадке были серьезными и сознательными", - сказал Кенни. Он добавил, что уголовное расследование произошедшего еще продолжается.

"Произошла ужасная трагедия, и наши мысли с жертвой. С матерью, и женой, с опытным оператором и уважаемым членом киносообщества", - добавил чиновник.

Представитель кинокомпании Rust Movie Production Стефан Фридман в комментарии агентству Рейтер заявил, что студия не согласна с выводами властей и будет обжаловать решение.

"Мы думаем о семье Галины и молимся за нее", - добавил он.

Что случилось на съемочной площадке "Раста"

Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из револьвера "Кольт" 45-го калибра, в котором должны были быть холостые патроны.

Актер репетировал сцену, выхватывая пистолет и направляя его на камеру, но один из патронов в пистолете оказался боевым.

Оператор Галина Хатчинс в этот момент находилась за камерой, готовясь к съемке следующей сцены. Пуля попала ей в грудь.

Режиссер фильма Джоэл Соуза был ранен в плечо рикошетом, он выжил.

Позже на съемочной площадке было обнаружено около 500 патронов, среди которых были и холостые, и боевые.

После трагедии Болдуин заявил, что шокирован и глубоко опечален случившимся.

Производство фильма приостановлено на неопределенный срок.

В феврале муж Галины Хатчинс подал в суд на Алека Болдуина. В исковом заявлении сказано, что гибели Хатчинс можно было избежать, если бы Болдуин и другие не действовали бездумно и беспечно, а следовали технике безопасности на съемочной площадке.

Сам актер в декабрьском интервью телекомпании "Эй-би-си" объяснял, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а только взвел его, при этом держа оружие так, как ему сказала сама Хатчинс, и обратил на это ее внимание.

"Я взвел курок, потом сказал ей - "Видишь? Видишь? Видишь?" А потом я отпустил курок, и пистолет выстрелил", - сказал он.

Как говорится в судебных материалах, Болдуину пистолет передал ассистент режиссера Дейв Холлс, который не знал, что он был заряжен боевым патроном, и выкрикнул фразу "cold gun", обозначив, что пистолет не опасен.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

BBC News Русская служба:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя