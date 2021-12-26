Последний концерт Паулса, наш Жириновский и каминг-аут министра: главные события года из жизни латвийских знаменитостей

Свои итоги уходящего года подводят и местные таблоиды. Самые яркие, скандальные и обсуждаемые события собрал журнал Kas Jauns.
- 1. Последний концерт Паулса
- 2. Наркотики и самоубийство. Тайны Prāta Vētra
- 3. Конец политической карьеры генерала Вецтиранса
- 4. Самый скандальный художник
- 5. Супруг экс-президента Вайры Вике-Фрейберги победил рак
- 6. Каминг-аут министра Голубевой
- 7. Бывший глава Госполиции Инт Кюзис рассказал о тяжелой болезни
- 8. Красивый, умный, честный. Гобземс - наш Жириновский
- 9. Богатые тоже разводятся. Миллионеры Зузансы расстались после 40 лет в браке
- 10. Что внучка Паулса делает в приюте