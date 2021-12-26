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Последний концерт Паулса
Последний концерт Паулса, наш Жириновский и каминг-аут министра: главные события года из жизни латвийских знаменитостей
Foto: Kaspars Garda

Свои итоги уходящего года подводят и местные таблоиды. Самые яркие, скандальные и обсуждаемые события собрал журнал Kas Jauns.

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Последний концерт Паулса
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