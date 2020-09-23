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Бизнесмен Геркенс подал в суд на собственную дочь
Последняя вечеринка убитого адвоката, лазейка для однополых браков и странные дела с акциями Olainfarm: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: LETA

Почему миллионер Геркенс собрался судиться с собственной дочерью, что происходит с оставленными в наследство акциями Olainfarm, откуда в Латвии появились противоречащие Сатверсме однополые браки с детьми и

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Бизнесмен Геркенс подал в суд на собственную дочь

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