Появились подробности отказа принца Гарри и Маркл от королевских привилегий
Foto: Vida Press

Принц Гарри и Меган Маркл планировали отказаться от звания членов королевской семьи на протяжении трех месяцев. Эти подробности опубликовала газета Daily Mirror.

По данным издания, герцог и герцогиня Сассекские задумались об отказе от королевских привилегий во время своего последнего официального визита в ЮАР. Пара устала от давления прессы и королевских обязательств, передает Daily Mirror. Отмечается, что последние шесть недель они воплощали свой план в реальность, прибегнув к помощи группы советников из Великобритании и США.

"Все началось с тура в Южную Африку, — сообщил анонимный источник, приближенный к королевской семье. — Гарри видел, что Меган страдает. Он сказал ей, что не хочет ехать в очередной официальный тур в сопровождении прессы. Он предложил ей выбрать иной жизненный путь".

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета, стать финансово независимыми. Пара не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит поддерживать королеву и "выполнять долг перед Королевой и Содружеством".

В резиденции британских монархов заявили, что были в курсе планов принца и его жены, но обсуждение этого было на ранней стадии. "Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложный вопрос", — объяснили в Букингемском дворце. Позже стало известно, что решение принца Гарри и его жены отказаться от королевских привилегий вызвало бурю эмоций в монаршей семье.

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Британская королевская семья Королевская семья Меган Маркл принц Гарри

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
MADAMA BUTTERFLY Смотреть

МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
JEVGEŅIJS GRIŠKOVECS - VIENLAICĪGI Смотреть

Евгений Гришковец 'Одновременно'
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
KARMENA Смотреть

КАРМЕН
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
MARIA EMILIA - fado dīva Смотреть

MARIA EMILIA - fado dīva

Comment Form