Появились подробности отказа принца Гарри и Маркл от королевских привилегий

Принц Гарри и Меган Маркл планировали отказаться от звания членов королевской семьи на протяжении трех месяцев. Эти подробности опубликовала газета Daily Mirror.

По данным издания, герцог и герцогиня Сассекские задумались об отказе от королевских привилегий во время своего последнего официального визита в ЮАР. Пара устала от давления прессы и королевских обязательств, передает Daily Mirror. Отмечается, что последние шесть недель они воплощали свой план в реальность, прибегнув к помощи группы советников из Великобритании и США.

"Все началось с тура в Южную Африку, — сообщил анонимный источник, приближенный к королевской семье. — Гарри видел, что Меган страдает. Он сказал ей, что не хочет ехать в очередной официальный тур в сопровождении прессы. Он предложил ей выбрать иной жизненный путь".

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета, стать финансово независимыми. Пара не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит поддерживать королеву и "выполнять долг перед Королевой и Содружеством".

В резиденции британских монархов заявили, что были в курсе планов принца и его жены, но обсуждение этого было на ранней стадии. "Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложный вопрос", — объяснили в Букингемском дворце. Позже стало известно, что решение принца Гарри и его жены отказаться от королевских привилегий вызвало бурю эмоций в монаршей семье.