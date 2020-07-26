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Как безнаказанно не платить налоги и что спасло брак радиогейши Иевы Адамс: о чем пишут латышские таблоиды
Появление Заворотнюк, новая любовь Линды Мурниеце, свадьба Седоковой с латышом Тиммой и другие события недели
Foto: RIA Novosti/Scanpix

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Как безнаказанно не платить налоги и что спасло брак радиогейши Иевы Адамс: о чем пишут латышские таблоиды

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DELFI Showtime

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