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Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Появление Завортнюк, коронавирус Собчак, латвийская любовь Микки Рурка и другие события недели
Foto: Privātais arhīvs

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.

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Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

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