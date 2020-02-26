Пожилой серфер прогнал напавшую на него акулу-людоеда нецензурной бранью
Foto: AP/Scanpix/LETA

Серфер на новозеландском пляже Панауи, полуостров Коромандел, отогнал напавшую на него акулу-людоеда, заорав на нее матом и ткнув ей в глаз, сообщает сайт телеканала Sky News.

60-летний любитель серфинга Ник Миног плыл на доске вдоль берега и почувствовал, как что-то ударило в его серф рядом с локтем. К тому моменту, как он понял, что происходит, зубы большой белой акулы сомкнулись на передней части его доски для серфинга.

Миног вспомнил, что акулы не любят, когда их бьют в нос или глаз. Он закричал матом, попытался ударить в глаз хищной рыбе и попал со второй попытки. Глаз акулы закрылся, она разжала зубы и уплыла. Акуле удалось прокусить гидрокостюм и поранить руку Минога, но травма оказалась несерьезной.

После этого Миног и находившийся ближе к берегу немецкий серфер, который услышал его крики, быстро выбрались из воды.

Эксперты осмотрели отметины от укусов на доске Минога и подтвердили, что на него напала большая белая акула, также известная как акула-людоед.

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Lenta.ru

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