Пожилые японцы случайно воссоздали обложку Abbey Road и стали знаменитыми
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Twitter стала популярна фотография, случайно сделанная японским дизайнером-фрилансером, — на ней четыре пенсионера, переходящих дорогу по пешеходному переходу, случайно воссоздали обложку альбома Beatles Abbey Road. Фотография набрала уже больше 170 тысяч лайков, пишет портал телеканала "Дождь".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Дизайнера, поймавшего кадр, зовут Тошихико Хата, он рассказал, что в горном районе Киото, где была сделана фотография, проживает очень мало людей и остро стоит проблема старения местного населения.

Каждый вечер пожилые люди, проживающие в этом селе, собираются на прогулку, в которой обычно участвуют три человека. В день, когда была сделана фотография, к ним присоединилась женщина из другого района.

Хата увидел, как пенсионеры переходили дорогу, и вспомнил обложку Abbey Road. Он сразу сделал фотографию, после чего пожилые люди посмеялись. "Кому будет интересно взглянуть на эту ​​картинку?" — сказали они.

После публикации в Twitter фото набрало больше 28 тысяч репостов и 170 тысяч лайков.

Хата надеется, что это фото увидит как можно больше людей, которые заинтересуются жизнью в его селе, — это поможет решить проблему старения местного населения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

Abbey Road
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее