Пожилые японцы случайно воссоздали обложку Abbey Road и стали знаменитыми

В Twitter стала популярна фотография, случайно сделанная японским дизайнером-фрилансером, — на ней четыре пенсионера, переходящих дорогу по пешеходному переходу, случайно воссоздали обложку альбома Beatles Abbey Road. Фотография набрала уже больше 170 тысяч лайков, пишет портал телеканала "Дождь".

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Дизайнера, поймавшего кадр, зовут Тошихико Хата, он рассказал, что в горном районе Киото, где была сделана фотография, проживает очень мало людей и остро стоит проблема старения местного населения.

Каждый вечер пожилые люди, проживающие в этом селе, собираются на прогулку, в которой обычно участвуют три человека. В день, когда была сделана фотография, к ним присоединилась женщина из другого района.

Хата увидел, как пенсионеры переходили дорогу, и вспомнил обложку Abbey Road. Он сразу сделал фотографию, после чего пожилые люди посмеялись. "Кому будет интересно взглянуть на эту ​​картинку?" — сказали они.

После публикации в Twitter фото набрало больше 28 тысяч репостов и 170 тысяч лайков.

Хата надеется, что это фото увидит как можно больше людей, которые заинтересуются жизнью в его селе, — это поможет решить проблему старения местного населения.