Правда о вечеринках основателя Playboy, помолвка с кровью, большая зарплата президента Латвии и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.
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