Предсказание о крахе России и своя война Лаймы Вайкуле: о чем пишут латышские таблоиды

Какое пророчество о судьбе России сделал еще в 1950-е легендарный латышский прорицатель Эйжен Финка, что о ситуации с Памятником освободителям думает экс-глава Госполиции Инт Кюзис, какая "своя война" у Лаймы Вайкуле и как коллеги режиссера Владислава Наставшева отреагировали на его работу в России? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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