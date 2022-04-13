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Легендарный прорицатель предсказал крах России
Предсказание о крахе России и своя война Лаймы Вайкуле: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Какое пророчество о судьбе России сделал еще в 1950-е легендарный латышский прорицатель Эйжен Финка, что о ситуации с Памятником освободителям думает экс-глава Госполиции Инт Кюзис, какая "своя война" у Лаймы Вайкуле и как коллеги режиссера Владислава Наставшева отреагировали на его работу в России? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Легендарный прорицатель предсказал крах России
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