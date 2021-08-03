"Приступ ковида", случайное убийство, отравление бездомного: как розыгрыши приводят к тюрьме

Блогеры вызвали такси премиального класса немецкого производства стоимостью 3,5 млн рублей (40 435 евро). Они попросили водителя открыть багажник и помочь положить туда вещи. Когда таксист вышел, пранкеры прыгнули в машину и уехали, снимая происходящее на видео. Вскоре молодые люди вернулись и объяснили водителю, что это была шутка, но тот обратился в полицию. Против них было возбуждено уголовное дело и им грозит до семи лет колонии.

Ловил покемонов в церкви

В 2016 году блогер Руслан Соколовский записал видеоролик, на котором он играл в "Pokemon Go" на территории екатеринбургского храма. На видео молодой человек просто ходит по храму, уткнувшись в телефон — звуковая дорожка и комментарии были наложены позднее. Суд возбудил против парня уголовное дело по двум статьям — 282-й ("Разжигание ненависти") и 148-й УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). Сначала блогера арестовали на два месяца, затем приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно. Впоследствии условный срок Соколовского был сокращен до двух лет и трех месяцев.

Нарисовали маску на лице

Этой весной на Бали попали в тюрьму два YouTube-блогера — тайванец Джош Палер Лин и россиянка Лея Се. Парень нарисовал на лице Леи маску, снимая процесс на видео, и повел подругу в магазин. В ролике блогеры смеялись, потому что люди долго не замечали, что маска ненастоящая. Видео стало вирусным, но вскоре его удалили. В связи со строгими правилами ношения масок в Индонезии власти решили депортировать нарушителей, обвинив их в угрозе здоровью окружающих. Во время разбирательства у пранкеров забрали паспорта. Согласно правилам на Бали, за несоблюдение масочного режима для иностранцев предусмотрен штраф в размере 1 млн рупий (143 евро) и депортация после второго нарушения. Но, согласно сайту Ladbible, полицейских сильно задела выходка блогеров: "Стоит применить к ним более строгие санкции: не только штраф, но и депортацию. Они не только нарушают, но и сознательно провоцируют общественность нарушать правила здравоохранения".

Пошутил о минировании университета

Американский блогер Джаммал Харраз (публикует видео под псевдонимом Араб Энди) включил в Вашингтонском университете запись со звуками тикающей бомбы и взрыва. Портал Polygon со ссылкой на полицию сообщает, что перед этим блогер зашел в буфет и попросил присутствующих обратить внимание на сообщение о бомбе. В панике люди начали выбегать из помещения, а Харраз снимал последствия шутки на видео. В тот же день его задержали по подозрению о минировании. За жесткий пранк Араб Энди был приговорен к тюремному заключению, но вскоре был освобожден под залог в 75 000 долларов (63 112 евро) при условии, что ему никогда не будет разрешено создавать контент. YouTube сам удалил все видео блогера.

Дважды инсценировали ограбления банка

Блогеры-близнецы братья Стокс были обвинены в незаконном ограничении свободы людей, произведенном с помощью насилия, угроз и ложного заявления о чрезвычайном положении. В октябре 2019 года пранкеры сняли видео с двумя инсценированными ограблениями банков. Они сыграли роли грабителей, придя на место преступления в черной одежде, лыжных масках и со спортивными сумками. При этом они активно взаимодействовали с окружающими, провоцируя панику. Также парни позвонили таксисту, который не знал о розыгрыше. После того, как водитель отказался их везти, они попытались заставить его. Прибывшие полицейские приняли таксиста за одного из пранкеров и держали его под прицелом. Братья отделались предупреждением, но уже через четыре часа снова были задержаны за аналогичный розыгрыш. 1 апреля 2021 года их признали виновными в правонарушении и приговорили к 160 часам общественных работ и одному году условного срока.