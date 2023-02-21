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Прощай, моя дорогая! Лия Ахеджакова прощается с профессией и сценой

Foto: Vida Press

Актриса Лия Ахеджакова, которую недавно лишили последней роли в театре "Современник", написала прощальное письмо сцене. Свое послание она направила в редакцию "Новой газеты", где письмо было опубликовано.

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Как тракторист Мишка перевернул мир. 405 минут Херманис, Хаматова, Миронов и Манский спорили, рабы ли мы

Foto: DELFI

Режиссер Виталий Манский показал в Splendid palace фильм "2020 год. О любви и свободе". 405 минут Алвис Херманис, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и сам Манский исследуют путь к свободе на постсоветском пространстве и не только. Для Херманиса это сквозная тема подготовки спектакля "Горбачев", для Манского - фильма "Горбачев. Рай". Рассказываем, как это было.

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Как миллиардеры "отмывают" репутацию, а искусство стало инструментом мягкой силы

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На протяжении многих лет несколько российских миллиардеров, которые сейчас находятся под санкциями, были активно вовлечены в мир искусства в качестве щедрых меценатов, коллекционеров и даже членов правления музеев. Их активность в художественном мире Франции, Великобритании, США и других стран говорит о целенаправленной деятельности. Зачем они это делают? Есть три взаимосвязанных объяснения.

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В Европе издали детскую Библию с гендерно-нейтральным богом

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Новая детская Библия, выпущенная в Германии, по мнению издателей, отражает многообразие современного общества.

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Экс-жена банкира Филя не вернет ему подарки и деньги: о чем пишут латышские таблоиды

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Янис Адамсонс из-за тюрьмы стал инвалидом, бывшая жена банкира Филя не собирается возвращать дорогие подарки, сколько языков знают дети знаменитой аккордеонистки Ксении Сидоровой и что латышская интеллигенция думает о переносе памятников. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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ФОТО: Не делайте так никогда. Самые неудачные наряды вечеринки "Оскара"

Foto: Vida Press

Голливуд уже знает: когда ты наряжаешься на церемонию "Оскар", то должен подумать и о том, в каком наряде будешь на вечеринке премии — ее каждый год устраивает издание Vanity Fair в Беверли-Хиллз. И традиционно мероприятие дает экспертам "полиции моды" позубоскалить о неудачных нарядах.

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Ностальгический "Тетрис" с Ефремовым и Энистон-детектив: 7 главных онлайн-премьер марта

Foto: Kadrs no filmas

Рассказываем, на какие сетевые новинки стоит обратить внимание в этом месяце: от финальной части культовой комедии о мужском стриптизе до полнометражного продолжения сериала "Лютер" и истории о создании "Тетриса" с неожиданным актерским дуэтом Никиты Ефремова и Тэрона Эджертона.

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93-летняя англичанка связала из шерсти копию королевского Букингемского дворца

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Произведение вязального искусства размером в 2,4 на 1,5 метра выставлено на ярмарке ремесленников в Нориче, столице графства Норфолк, где живет Маргарет Симен.

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Почти Ла Скала. В Риге и недорого - где и когда можно увидеть мировые шедевры оперы и балета

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Желание донести до масс высшее из так называемых высоких искусств не ново. 113 лет назад, в январе 1910 года, Метрополитен-опера в Нью-Йорке начала транслировать по радио отрывки из опер "Тоска" и "Паяцы" с легендарным тенором Энрико Карузо через реку Гудзон в Нью-Джерси. По мере развития технологий все ведущие труппы лирических театров стремились охватить как можно более широкую аудиторию - радио и телевизионные трансляции, видеозаписи на DVD и Blu-Ray, а в последние годы - трансляции в кинотеатрах.

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ФОТО: Роскошь, стиль и элегантность - лучшие платья "Оскара"

Foto: Vida Press

На прошедшей в ночь на понедельник церемонии взгляды публики были прикованы не только к позолоченным статуэткам, но и нарядам звезд.

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Ринкевич назвал 35 новых фигурантов "черного списка" Латвии. В их числе — Шаман, Манучаров, Маршал

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Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение добавить в список нежелательных в Латвийской Республике еще 35 человек, поддержавших российскую агрессию в Украине.

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