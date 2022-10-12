Прощание с Диной Зузане, Каспар Камбала снова женится, чем запасаются знаменитости: о чем пишут латышские таблоиды

Как близкие проводили в последний путь мецената Дину Зузане, зачем Каспару Камбале и его жене вторая свадьба, рецепты от знаменитостей, на чем катает жену министр культуры и почему дочь Вилиса Криштопанса хочет отказаться от своей фамилии. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама