Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.
- 1. ВИДЕО: Красота на морозе. Депутат Рижской думы стрижется в лесу
- 2. Сын Рудковской и Плющенко прошел психиатрическую экспертизу
- 3. Хорошо, что без собачек. Алексей Панин шокировал соцсети снимком в женском белье
- 4. Cтавший затворником Леонид Куравлев перестал выходить на связь
- 5. Австралийский стриптизер переехал в Эстонию и собирается свести девушек с ума
- 6. Это какой-то фильм ужасов. Мама Наташи Королевой испугала людей розовым платьицем
- 7. Бывшая участница Comedy Woman потеряла роль из-за отказа раздеться
- 8. Бес в ребро. Филипп Киркоров показал седую шевелюру