Пугачева собирается в Юрмалу и латвийская скрипка для британского короля: о чем пишут латышские таблоиды

От актеров до великих комбинаторов - кем стали дети латвийских священников, как психотерапевт Айна Пойша спасла свой брак, Алла Пугачева собирается провести лето в Юрмале и кто из латвийских музыкантов играл концерт для британского короля. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Айна Пойша спасла свою семью

Foto: Privātais arhīvs

Известная психотерапевт Анна Пойша, которая пару лет назад находилась на грани развода с мужем Гатисом, снова появляется с ним на публике, пишет Kas Jauns.

Пару лет назад она нашла в себе смелость признать, что ее семейная жизнь терпит крах. Скрываемые эмоции, накопившееся недовольство все чаще выливались на партнера, и быть вместе стало просто невыносимо. В течение долгого периода пара вообще не общалась. Однако, будучи профессионалом в психотерапии, Анна смогла разрешить личный кризис в семье.

Пойша не скрывает, что самым простым способом избежать дискомфорта был бы развод, однако они с мужем договорились не торопиться с радикальными решениями, а попробовать спасти брак.

"Отношения с нуля строить легче, ведь новый партнер старается показать свои лучшие стороны, с ним легче коммуницировать и так далее. Но есть и второй вариант - попробовать оживить существующие отношения, при условии, что для обоих это все еще важно. Мы с Гатисом выбрали второе", - делится психотерапевт.

Айна обнаружила, что в ней самой достаточно моментов, нуждающихся в проработке. "Дело пошло на лад, когда я смогла признаться себе, что созависима, что чересчур вовлекаюсь в эмоции мужа. И бывало, что переживания так сильны, что возникали сомнения - а хочу ли я так продолжать?".

В этом году пара отметит 38-летие совместной жизни.

Актеры, модели и махинаторы. Кем стали дети священников

Foto: Mango

В свежем выпуске Kas Jauns посвятил несколько страниц детям известных священников Латвии. Отцы посвятили себя церкви, а чему посвящают себя их дети?

Сын священника Айвара Смуйдриса - Гундарс Давидс (24) - начинающий поэт и исполнитель главной роли в популярном молодежном сериале Viss norm. На награждении Lielais Kristaps сериал был номинирован на статус лучшего многосерийного фильма. Парень пишет стихи и в литературном сообществе Латвии известен как подающий надежды молодой поэт. На вопрос издания о том, как отец относится к его светской жизни, молодой человек ответил: "Понимающе. Папа в молодости, так сказать, тоже испытал многое и пускался во все тяжкие".

Маргриете, дочери священника и политика Айнара Баштикса пророчили карьеру модели. Она еще училась в Рижской христианской школе, когда под псевдонимом Грета 2004 стартовала как модель в агентстве Vacatio. Со временем девушка стала востребованной и подавала большие надежды, но в какой-то момент решила сменить деятельность и ушла с подиума. "Передо мной встал выбор - образование или модельный бизнес, - делится Маргриета. - И я выбрала образование. Также я поняла, что хочу связать свою жизнь с медициной." В 2010 года Маргриета стала мамой. Отец ребенка, Мик Ласманис, также работал в агентстве Vacatio и был успешной моделью. В момент их знакомства он уже жил в Нью-Йорке, туда же перебралась и Маргриета.

Кто не помнит принцессу вечеринок Элизабете Ванагу (на фото)? Дочь архиепископа Яниса Ванагса частенько попадала в колонки светской хроники. Она "прославилась" в 2008 году, когда на всеобщее обозрение попали ее снимки в пестрой компании на яхте. Спустя пару месяцев Элизабет в подчеркнуто сексуальном наряде отмечала Хэллоуин со скандально известной Анете Сончикой в рижских ночных клубах. Позднее Элизабет раскаялась в своих поступках. "Мне следовало подумать, что я творю, - откровенно призналась она в интервью журналу Marta в 2010 году. - Родители никогда не были слишком строги со мной. Но уже в школе ко мне было повышенное внимание и это требовало большей ответственности. Это продолжилось и в университете и продолжается до сих пор и осложняет жизнь. Да, порой я веселилась до упаду, но кто из нас не сходил с ума в свои 21? Я не стыжусь своих ошибок. Я всего лишь человек, а человек грешен". Прошлым летом Элизабет вышла замуж за чешского альпиниста Давида Комарека. Венчал молодоженов отец Элизабет.

Дочь священника Криста Калниньша - Мария Луиза Калниня - будущий врач. И, хоть путь Марии Луизы в медицине только начинается, ее имя растрогало сердца общества еще два года назад, когда в разгар пандемии девушка параллельно учебе в университете помогала коллегам, обслуживая пациентов в отделении для тяжелобольных. "Когда я училась в 12 классе, то мечтала изучать медицину в Англии. Но поняла, что там я стану ученым, а я хочу быть именно врачом. Так уж вышло, что не я выбрала профессию, а профессия выбрала меня, и я не сомневаюсь в своем выборе".

Сын теолога Юриса Рубениса - Георг - несколько лет отработал в сфере маркетинга и общественных отношений, но бросил все и пошел по духовному пути. По его словам, к 30 годам он достиг стабильной, обеспеченной жизни, о которой можно только мечтать - высокая должность в банке, интересные командировки, семья и дочь. Но в какой-то момент почувствовал, что брак изжил себя, а работа требует такой вовлеченности, что жизнь проходит мимо. Тогда он бросил работу, развелся с женой и, отдохнув, нашел себя в другом. Стал членом правления фонда Plecs, проводит ретриты и семинары по медитации.

Сын епископа Эйнара Алпе - Роналд Алпе - прославился отнюдь не профессиональными достижениями. Его даже называют латвийским Остапом Бендером. На Роналда заведено криминальное дело по обвинению в присвоении 85 тысяч евро и попытке присвоения 190 тысяч евро у нескольких персон, и ему грозит тюремное заключение сроком от двух до десяти лет. Это уже не первый раз, когда Роналдс садится на скамью подсудимых. Также Алпе-младший известен своими амурными похождениями и выманиванием средств у влюбленных в него женщин. Известная диджей Лиене Ушакова когда-то написала в своем аккаунте Facebook рассказ о скандальном любовнике, добавив: "Берегитесь, девушки, кольцо он снимает, как только видит очередную жертву. И в конце концов вы окажетесь жертвой мошенничества!"

Алла Пугачева проведет лето в Юрмале

Foto: instagram.com/maxgalkinru

На днях Лайма Вайкуле вернулась из Израиля, куда ездила с выступлениями, сообщает Privāta Dzīve.

Концерт в Тель-Авиве посетили ее давние друзья - Алла Пугачева и Максим Галкин. По словам Вайкуле, они общались каждый день. "С тех пор, как пара покинула Россию, о них чего только не пишут. Что Алла болеет, что передвигается с трудом, что их обокрали… Так вот: все это неправда! Алла выглядит и чувствует себя прекрасно. В Израиле они обустроились хорошо. Дети ходят в школу. Этим летом всей семьей планируют приехать в Латвию. Очень надеюсь, что так и будет!"

Латвийский скрипач играет для британского короля

Foto: Gill Heppell

Скрипач Даниил Булаев, которого в детстве называли вундеркиндом, не ждет, пока судьба предложит что-то интересное. Он ищет возможности сам, пишет Privāta Dzīve.

"Ищу самые разные конкурсы, где можно себя показать. Так я и попал на восьмой международный инструментальный конкурс Виндзора, который проходит раз в два года", - рассказывает 18-летний музыкант. Конкуренция была жесткой, за победу боролись сто талантливых музыкантов - скрипачи, виолончелисты, альтисты. Однако парень из Латвии победил.

За победу талантливый молодой человек получил денежный приз, а также возможность записать собственный диск в одной из популярнейших звукозаписывающих студий Champs Hill Records. Однако самым большим везением Даниил считает приглашение сыграть с филармоническим оркестром под руководством известного дирижера Марин Олсоп в Виндзорском замке.

"Концерт для королевы Елизаветы II должен был произойти в сентябре, однако за полторы недели до концерта она скончалась. Выступление перенесли на 10 февраля. Я очень рад, что оно состоялось, такой шанс выпадает лишь раз в жизни" - признается музыкант.

Скрипичный концерт Жана Сибелиуса в исполнении латвийского музыканта слушала королевская семья - король Англии Карл III и его младший брат, принц Эдвард. В перерыве Даниилу посчастливилось немного переговорить с принцем Эдвардом. "Это для меня большая честь", - говорит Даниил.