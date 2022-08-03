Пугачева в гостях у Паулса, что едят дома звездные рестораторы, Димитерс славит оккупанта: о чем пишут латышские таблоиды

Какой сюрприз готовят Раймонд Паулс и Алла Пугачева, что едят дома известные латвийские повара и какую еду они терпеть не могут, чем звезда тенниса Эрнест Гулбис не угодил Юрису Савицкису и почему Каспаром Димитерсом могут заинтересоваться спецслужбы. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама