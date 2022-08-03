1 7
Савицкис не видит Гулбиса достойным президентом теннисного союза
Пугачева в гостях у Паулса, Димитерс славит оккупанта: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Какой сюрприз готовят Раймонд Паулс и Алла Пугачева, что едят дома известные латвийские повара и какую еду они терпеть не могут, чем звезда тенниса Эрнест Гулбис не угодил Юрису Савицкису и почему Каспаром Димитерсом могут заинтересоваться спецслужбы. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
1 7
Савицкис не видит Гулбиса достойным президентом теннисного союза
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai