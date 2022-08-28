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ФОТО: Финальный концерт Prāta vētra собрал в Межапарке 40 тысяч зрителей
Пугачева в Риге, как танцуют политики, новый бойфренд Мадонны и другие события недели
Foto: Māris Morkāns

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ФОТО: Финальный концерт Prāta vētra собрал в Межапарке 40 тысяч зрителей
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