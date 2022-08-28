Пугачева в Риге, как танцуют политики, новый бойфренд Мадонны и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- 1. ФОТО: Финальный концерт Prāta vētra собрал в Межапарке 40 тысяч зрителей
- 2. ВИДЕО: Gangnam Style от Ельцина и "робот" Терезы Мэй. Составлен рейтинг танцующих политиков
- 3. ФОТО: Линда Евангелиста появилась на обложке Vogue после неудачной процедуры
- 4. ФОТО: Алла Пугачева и Лайма Вайкуле пришли на премьеру фильма Серебренникова
- 5. Великий Гейман. Как британский сказочник стал самым популярным писателем в Голливуде
- 6. ВИДЕО: Мадонна показала нового избранника - и это двойник ее бывшего мужа Гая Ричи
- 7. Больше не 18+. В России появится новый закон о гей-пропаганде. Что и почему окажется под запретом?
- 8. На чем не экономят в Латвии и почему Янис Стрейчс предпочел жить в Литве: о чем пишут латышские таблоиды
- 9. "Хищник" на новый лад и тру-крайм в провинции: 7 новых фильмов, которые можно посмотреть онлайн
- 10. Жена Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
- 11. ФОТО: Латвийский бомонд закрыл летний сезон бранчем от коньячного дома
- 12. От "интерна" до Чайковского. Один Байрон о войне, русском языке и жизни "в шкафу"
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.