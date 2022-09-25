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ФОТО, ВИДЕО: Как в Латвии снимали юбилейный видеоролик к 15-летию Assasin's Creed
Пугачевский бунт, больные ноги Паулса, "полезный идиот" для Кремля и другие события недели
Foto: Reuters/Scanpix

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ФОТО, ВИДЕО: Как в Латвии снимали юбилейный видеоролик к 15-летию Assasin's Creed
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