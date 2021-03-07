1 13
Могила пустая. С кладбища похитили останки певицы Жанны Фриске
instagram.com/dmitryshepelev
Foto: instagram.com/dmitryshepelev

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 13
Могила пустая. С кладбища похитили останки певицы Жанны Фриске

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

2

Source

DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Простые упражнения для уменьшения стресса
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Новые проекты

Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€