Пять хороших новостей: возвращение Оси, спасение оленя и свадьба для ветерана

Новостная повестка уже давно не вызывает ничего, кроме нервного тика - конца пандемии не видать, цена на газ (и, соответственно, на все) стремительно идет вверх, медицина дышит на ладан, с школьным образованием беда - продолжать можно долго. Но это не означает, что хороших новостей нет. Конечно, они есть, и мы будем находить добрые и забавные истории, чтобы рассказать вам. Возможно, тогда и понедельник будет не таким тяжелым.
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