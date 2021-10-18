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Первое свадебное фото спустя 77 лет брака
Пять хороших новостей: возвращение Оси, спасение оленя и свадьба для ветерана
Foto: Pixabay.com/Gerd Altmann

Новостная повестка уже давно не вызывает ничего, кроме нервного тика - конца пандемии не видать, цена на газ (и, соответственно, на все) стремительно идет вверх, медицина дышит на ладан, с школьным образованием беда - продолжать можно долго. Но это не означает, что хороших новостей нет. Конечно, они есть, и мы будем находить добрые и забавные истории, чтобы рассказать вам. Возможно, тогда и понедельник будет не таким тяжелым.

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Первое свадебное фото спустя 77 лет брака
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