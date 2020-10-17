Работник Национальной оперы заболел коронавирусом, все спектакли отменены до вторника

Covid-19 выявлен у одного из работников Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ), сообщается на странице театра в Facebook.

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Заболевший работник не контактировал со зрителями и обслуживающими их работниками. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, а до 20 октября в театре отменены спектакли "Пиковая дама", "Свадьба Фигаро", концерт Эвии Мартинсоне и спектакль "Пароль: BBB".

Театр обещает в ближайшее время связаться со зрителями, купившими билеты на эти спектакли.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 188 новых случаев Covid-19 - это крупнейшее суточное число заболевших с начала пандемии.

В пятницу сделано 5332 теста на Covid-19 - самое большое количество за сутки с начала пандемии. Доля положительных результатов составила 3,5%.

В целом с начала пандемии в Латвии сделан 388 281 тест. Covid-19 подтвержден у 3392 человек, 1329 человек выздоровели.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, по крайней мере 50 новых случаев выявлено в Вецпиебалгском крае, несколько заболевших связаны с ранее выявленными случаями заболевания и вспышками, 13 человек вернулись из Беларуси.

По данным Национальной службы здравоохранения, вчера госпитализировано 11 пациентов с Covid-19. В стационарах лечатся 69 пациентов, в тяжелом состоянии находятся шесть человек.