Распался первый гей-брак Латвии, Паулс - жук и игрушечные нацисты: о чем пишут латышские таблоиды

Что известно о непубличной жене рижского мэра Мартиньша Стакиса, именем Паулса назвали жука, почему Дзинтарс Чича ищет счастье в Англии, зачем офицеру Земессардзе игрушечные нацисты и отчего развалился первых гей-брак Латвии. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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В пожаре пострадала бывшая жена миллионера Гулбиса

В пожаре, произошедшем 6 января в Юрмале, пострадала бывшая жена миллионера Айнара Гулбиса - Винета Гулбе, выяснило издание Kas Jauns.

По информации Пожарно-спасательной службы, вызов на улицу Турайдас в Юрмале был получен в час ночи. Прибыв на место, спасатели констатировали, что горит квартира на третьем этаже. Были эвакуированы 10 человек, двум потребовалась помощь спасателей. Одна из пострадавших - Винета Гулбе, экс-супруга миллионера Айнара Гулбиса, она до сих пор находится в больнице.

Бизнесмен Юлий Круминьш подтвердил, что пожар случился в принадлежащем его семье комплексе апартаментов Turaidas kvartāls по неосторожности - из-за непотушенной свечи. С Винетой Гулбе он лично знаком и сам предложил ей пожить в апартаментах.

Так или иначе все проблемы будут решены, так как Turaidas kvartāls застрахован, подчеркивает Круминьш.

Первая леди Риги: что известно о жене Мартиньша Стакиса

Foto: DELFI

В отличие от своего предшественника, который охотно делился подробностями личной жизни, нынешний мэр столицы Мартиньш Стакис предпочитает появляться на официальных и светских мероприятиях один. О его жене и семье известно не так уж много. Кто же она, спутница жизни рижского градоначальника? Об этом рассказывает Kas Jauns, посвятив разворот журнала первой леди Риги - Илзе Пайдере-Стаке.

Илзе Пайдере-Стаке - член правления предприятия SIA Innocent Coffee Masters (эта фирма принадлежит другому предприятию, четвертью которого владеет ее супруг), а также руководит обществом МОТ Latvija (MOT - программа по развитию у школьников жизненных навыков).

Несколько месяцев назад в соцсетях Пайдере-Стаке опубликовала объявление о поиске другого кандидата на свою должность. Предполагаемая зарплата 1800 евро (брутто), но и требования высоки: опыт на руководящей должности, понимание системы образования, лидерство, эмоциональная интеллигентность, умение проводить публичные презентации, стрессоустойчивость, умение убеждать, а также привлечение спонсоров (в прошлом году их финансовая поддержка превысила 220 тысяч евро).

Оборот предприятия SIA Innocent Coffee Masters под руководством Илзе составил в 2021 году почти полмиллиона евро, прибыль - 39 тысяч евро, налоги государству уплачены в размере 143 тысячи евро.

Илзе Пайдере-Стаке избегает публичной жизни и общения с масс-медиа. На официальной страничке MOT Latvija есть информация, что Илзе получила высшее образование в Латвийской академии культуры и Высшей школе театра и музыки в Гамбурге по направлению менеджмент культуры.

В прошлом она руководила Национальным симфоническим оркестром.

Мартиньш Стакис в одном из интервью поделился, что знаком с Илзе еще со школьных лет. Интересно, что в старших классах они в шутку составили договор: если за десять лет не найдут себе лучшие половинки, то встретятся снова и женятся. Так и случилось.

В честь Раймонда Паулса назвали нового жука

Foto: LETA

К своему 87-летию Раймонд Паулс получил очень необычный подарок, сообщает Kas Jauns: в честь Маэстро назван новый вид жука.

Профессор Даугавпилсского университета, энтомолог Арвид Барщевскис описал этот вид в конце прошлого года на филиппинском острове Лусон. По его мнению, это красивейший из всех доселе открытых им видов насекомых. Ученый назвал жука Acronia paulsi и намерен поместить образец в рамку и преподнести как признание заслуг Маэстро. "Вклад Паулса в Латвийскую культуру невозможно переоценить, поэтому назвать в его честь вид жука очень символично", - утверждает ученый.

Стоит добавить, что за свою жизнь Раймонд Паулс не раз получал необычные подарки. Например, на заключительном концерте Mikrofona aptauja для него на сцену вынесли… живого поросенка. А два года назад в Гробини в честь Маэстро назвали улицу.

Дзинтарс Чича стал таксистом в Англии

Foto: Publicitātes foto

Латвийский певец и боксер Дзинтарс Чича встречает свое 30-летие за рулем такси в Англии, пишет Kas Jauns.

Начав петь в 5 лет, Дзинтарс получил признание публики и неоднократно выступал с концертами по Латвии. В 2002 году участвовал в конкурсе Jauna zvaigzne, который в Юрмале проводил Раймонд Паулс. Однако вот уже год Чича с женой и двумя маленькими детьми живет и работает в Англии. В интервью с изданием он поделился, что основная причина переезда - возможности заработка, каких в Латвии, к сожалению, нет.

"В Англии работу можно найти довольно быстро. Лично мне здесь стабильнее. Сперва работал на складе в Питерборо, теперь перебрались в Бостон - он немного похож на родной Сабиле. Здесь много латвийцев. Работаю таксистом. С понедельника по среду по 8-9 часов, пятницы и субботы - вечерние смены. Есть возможность совмещать с семьей, спортом, учебой. Живем небогато, но нам всего хватает!", - рассказывает Дзинтарс.

Его спутница жизни Сабина, по цыганским традициям, не работает и присматривает за домом и детьми. Певец подчеркивает, что он не только цыган, но и латвиец, поэтому детей учит говорить и по-латышски. Язык общения дома - цыганский, но детям включают латышские песни и рассказывают о Латвии. Дзинтарс допускает, что в будущем вернется с семьей на родину и дети пойдут в латышскую школу.

Вайра Вике-Фрейберга перенесла операцию

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В декабре экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга отметила свой 85 юбилей, а после этого перестала появляться на публике. Издание Privāta Dzīve выяснило, что виной тому серьезная операция, которую Вике-Фрейберга перенесла в рождественские дни.

Как пояснил супруг экс-президента, у нее давнишние проблемы с коленными суставами и она испытывала постоянные боли. В конце прошлого года в соцсетях можно увидеть фото Вайры Вике-Фрейберги, сделанное Алексом Дубасом в одном из кафе Марокко, и она передвигалась в инвалидной коляске.

Операцию провели в Латвии, сейчас Вике-Фрейберга восстанавливается дома и проходит реабилитацию. Врачи утверждают, что пациентка идет на поправку, но боли после подобных операций тревожат еще долго.

Зачем офицер Земессардзе собирает игрушечных нацистов

Обычно представители военных профессий коллекционируют оружие или исторические монеты. А штабной офицер Земессардзе Янис Слайдиньш трепетно собирает... кукол.

В разговоре с Privāta Dzīve он рассказал, что интересуется военной историей, особенно его привлекает период Второй мировой войны. По мнению Слайдиньша, армия нацистской Германии в вышей степени обладала искусством ведения войн. При этом он сразу сделал оговорку, что совершенно не разделяет идеологию, но восхищается талантами военачальников. И именно их фигурки украшают его коллекцию.

По наблюдениям Яниса, наибольшей популярностью у коллекционеров пользуются именно немецкие командиры. А вот Гитлера в коллекции нет. "Меня он не интересует. Его идеология мне не близка. У военных в моей коллекции не было идеологии. Они были солдатами и делали, что полагается делать солдатам. Не на той стороне, не в тех сражениях… Но время было таким, каким было", - пояснил Слайдиньш.

Коллекционных кукол создают в Китае или Гонконге, это полностью ручная работа: по фотографии воссоздается каждая деталь. Янис охотится за ними на торговых площадках eBay или Amazon. Цена куклы варьируется от 120 до 300 евро.

Распался первый гей-брак Латвии

Foto: Privātais arhīvs

Экс-политик Роберт Путнис и графический дизайнер Дмитрий Марков прожили вместе более 14 лет. Заключили партнерский договор в Мюнхене в 2010 году, а спустя 10 лет там же, в Мюнхене - брак. А в октябре прошлого года они расстались, пишет Privāta Dzīve.

Как утверждает Роберт, расставание не было внезапным. Приняв решение жить в Берлине, оба понимали, что их союз подвергнется трансформациям. "Мы с Димой были противоположностями, которые притягивают друг друга, - делится Путнис. - Все годы вместе мы жили на пике сексуальности, вплоть до самого развода. Нам реально хватало посмотреть друг на друга, чтобы все случилось. У других пар я такого не видел. Но Берлин - город, где секс самый дешевый, доступный и разный. Поэтому было решено пересмотреть наши отношения. Свобода друг от друга может открыть в каждом из нас новый потенциал".

У пары остались две собаки, далматинец Максина и венгерская выжла Маттео, за которыми они теперь присматривают по взаимной договоренности.

Вскоре после развода каждый из них увлекся новыми отношениями. "У Димы акцент на романтику, а меня привлекает сексуальное разнообразие и воплощение самых диких фантазий. Сейчас он раздумывает над новым предложением партнерства, а я впервые проживаю отношения на расстоянии с прекрасным парнем из Милана", - откровенничает Путнис.