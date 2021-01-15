Рассерженные жители публично наказали мэра, не сдержавшего предвыборных обещаний
Foto: Pixabay/Engin_Akyurt

Жители мексиканского города Фронтера-Комалапа очень разозлились на своего мэра, который не сдержал своих предвыборных обещаний.

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Глава муниципалитета Оскар Рамирес Агилар во время предвыборной кампании заверял жителей, что установит новую цистерну для питьевой воды, так как старая была в очень плохом состоянии. Однако, заняв пост мэра, он распорядился починить старую, но сделано это было настолько плохо, что рассерженные избиратели на одной из встреч с градоначальником привязали его к дереву, чтобы показать другим горожанам, кого не следует переизбирать.

Старый резервуар на скорую руку залатали, однако утечка воды не прекратилась, а работы были проведены так плохо, что цемент во многих местах крошится. Пить такую воду, жалуются люди, небезопасно.

«Он пообещал нам, что это будет проект общественных работ, достойный жителей Комалапы, но этот резервуар - фарс; водная система не работает. Это старая проблема, которую ему следовало решить должным образом, и она должна была быть приоритетной во время работы его администрации. Он приходил в наши дома с этим обещанием, а теперь не хочет его выполнять», - заявил один из жителей местной газете Diario de Chiapas.

Мэр Рамирес, впрочем, опроверг рассказ горожан, заявив, что никто его к дереву не привязывал, просто он очень внимательно слушал обитателей окрестных кварталов и обсуждал с ними проект установки системы питьевой воды.

Как отмечает издание Mexico News Daily, это не первый случай публичного наказания в городе. Три года назад одного из чиновников также привязали к дереву на центральной площади из-за невыполненных обещаний.

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