Рассерженные жители публично наказали мэра, не сдержавшего предвыборных обещаний

Жители мексиканского города Фронтера-Комалапа очень разозлились на своего мэра, который не сдержал своих предвыборных обещаний.

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Глава муниципалитета Оскар Рамирес Агилар во время предвыборной кампании заверял жителей, что установит новую цистерну для питьевой воды, так как старая была в очень плохом состоянии. Однако, заняв пост мэра, он распорядился починить старую, но сделано это было настолько плохо, что рассерженные избиратели на одной из встреч с градоначальником привязали его к дереву, чтобы показать другим горожанам, кого не следует переизбирать.

#Estados | El alcalde Óscar Armando Ramírez Aguilar fue atado a un árbol tras entregar un tanque de almacenamiento de agua pero con materiales de baja calidad. #ep https://t.co/Ca0OnUqccZ — La Silla Rota (@lasillarota) January 12, 2021

Старый резервуар на скорую руку залатали, однако утечка воды не прекратилась, а работы были проведены так плохо, что цемент во многих местах крошится. Пить такую воду, жалуются люди, небезопасно.

🔵🌊🚰 #AlMomento | Este es el #tanque de almacenamiento de agua presuntamente entregado en mal estado por el alcalde de #FronteraComalapa, Oscar Ramírez Aguilar, por lo cual fue retenido. | Servicios informativos de #DiarioDeChiapas 📲 https://t.co/alCcykjwWO pic.twitter.com/HCwXZnYIML — Diario de Chiapas (@DiarioChiapas) January 12, 2021

«Он пообещал нам, что это будет проект общественных работ, достойный жителей Комалапы, но этот резервуар - фарс; водная система не работает. Это старая проблема, которую ему следовало решить должным образом, и она должна была быть приоритетной во время работы его администрации. Он приходил в наши дома с этим обещанием, а теперь не хочет его выполнять», - заявил один из жителей местной газете Diario de Chiapas.

Мэр Рамирес, впрочем, опроверг рассказ горожан, заявив, что никто его к дереву не привязывал, просто он очень внимательно слушал обитателей окрестных кварталов и обсуждал с ними проект установки системы питьевой воды.

Как отмечает издание Mexico News Daily, это не первый случай публичного наказания в городе. Три года назад одного из чиновников также привязали к дереву на центральной площади из-за невыполненных обещаний.