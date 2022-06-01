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Гобземс разоблачает Пабрикса и Яунупса
Разоблачение Пабрикса и публика о спектакле с Малковичем: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Как Гобземс разоблачает сделки с недвижимостью коллег-политиков, почему популярный музыкант Андрис Эрглис не может выбраться из долговой ямы, где и как прошла свадьба одного из участников группы Prāta Vētra и что говорит публика о спектакле с голливудской звездо Джоном Малковичем. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Гобземс разоблачает Пабрикса и Яунупса
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