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Куда пропал пивовар Гаврилов и cколько денег у президента: о чем пишут латышские таблоиды
Развод Ефремова, стриптиз Асмус, взятки в "Битве экстрасенсов" и другие события недели
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

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Куда пропал пивовар Гаврилов и cколько денег у президента: о чем пишут латышские таблоиды

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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