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Как российские звезды украшают свои дома к новогодним праздникам - от Волочковой до Галкина
Развод Пелагеи, лопнувшая грудь Леры, елки звезд и другие события недели
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Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.

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Как российские звезды украшают свои дома к новогодним праздникам - от Волочковой до Галкина

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