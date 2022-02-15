1 6
"Был в шаге от того, чтобы покончить с собой"
Рецепт счастья. История медбрата, который прославился разговорами с незнакомцами
Foto: instagram.com/hunter_prosper

25-летний медбрат Хантер Проспер из штата Пенсильвания, США, работает в отделении реанимации и интенсивной терапии больницы и ежедневно помогает спасать десятки жизней. В свободное время молодой человек любит болтать с незнакомцами на улице. Он спрашивает случайных прохожих об их первой любви, о мечтах, которые им не удалось осуществить, и просит поделиться советами с теми, кто находится в поисках счастья. Эти беседы Проспер снимает на видео и выкладывает в TikTok.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

О чем рассказывают Просперу незнакомцы и почему их истории интересны миллионам пользователей, рассказывает "Лента.ру".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
1 6
"Был в шаге от того, чтобы покончить с собой"
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Что мотивирует работать в отрасли ИТ?
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш
История Никлавса. Узнай, чем занимается SAP-специалист
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Что вдохновляет тебя? Голосуй за своего фаворита в конкурсе полезных привычек
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ