Рецепт счастья. История медбрата, который прославился разговорами с незнакомцами

25-летний медбрат Хантер Проспер из штата Пенсильвания, США, работает в отделении реанимации и интенсивной терапии больницы и ежедневно помогает спасать десятки жизней. В свободное время молодой человек любит болтать с незнакомцами на улице. Он спрашивает случайных прохожих об их первой любви, о мечтах, которые им не удалось осуществить, и просит поделиться советами с теми, кто находится в поисках счастья. Эти беседы Проспер снимает на видео и выкладывает в TikTok.

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О чем рассказывают Просперу незнакомцы и почему их истории интересны миллионам пользователей, рассказывает "Лента.ру".