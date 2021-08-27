Рентген в гараже. Блогер собрал аппарат для обследований своими руками - и он работает

Калифорнийский блогер Уильям Осман построил у себя в гараже настоящий рентгеновский аппарат. Уильям сделал это чтобы доказать, что медицинское оборудование и обслуживание может быть вполне доступным не стоит заоблачных денег.

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В одном из последних роликов блогер показал готовое устройство из консервных банок и старых запчастей. И может быть, самодельный рентген не выглядит надежным, работает он не хуже заводского.

Уильям Осман — американский блогер и инженер, который живет в округе Вентура в Калифорнии. Мужчина ведет свой YouTube-канал, у которого уже почти 2,5 миллиона подписчиков. В своем блоге Осман делится познавательными роликами. Например, в недавних видео 30-летний американец проверял, можно ли сделать соленую вату (по аналогии с сахарной), делал бюджетные варианты голливудских фильмов и выяснил, может ли автомобильное стекло сломать человеку палец.

Недавно Уильям показал подписчикам свое новое изобретение. В последнее время блогеру приходилось часто посещать больницу и в итоге он получил больничный счет на 69 тысяч долларов. Скорее всего, большую часть этой суммы Уильям потратил на рентген-обследования и поэтому решил построить аппарат самостоятельно.

“У меня есть образование электрика, инженера и механика. Я хочу построить свой собственный рентгеновский аппарат, чтобы доказать, что 69 тысяч долларов за медицинское обслуживание — это безумие”.

Блогер за 400 долларов купил источник питания на шесть тысяч вольт, а также обычный маломощный источник питания и рентгеновскую вакуумную трубку за 155 долларов, которые и стали основными деталями, необходимыми для постройки рентген-аппарата. После нескольких неудачных попыток Осману удалось соединить элементы между собой и добиться напряжения в рентгеновской трубке.

Foto: Kadrs no video



Для того, чтобы все работало должным образом, Осман купил люминофорный экран — специальный лист, через который проходят рентгеновские лучи и преображаются в изображение. В результате ему удалось сделать рентген некоторых предметов, в том числе мобильного телефона, но, что самое главное, собственной руки.

Foto: Kadrs no video

Конечно, мастерить рентгеновский аппарат у себя дома — занятие не для всех, более того, для этого нужно обладать определенным набором знаний и навыков. Тем не менее, Осману удалось доказать, что работающее медицинское оборудование не должно стоить заоблачных денег.