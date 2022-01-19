Ритиньш в критическом состоянии, юбилей трезвости Паулса, секс-шоп - работа мечты: о чем пишут латышские таблоиды

Что рассказал брат знаменитого шеф-повара Мартиньша Ритиньша о его состоянии здоровья, почему дочь известной артистки Байбы Сипениеце в восторге от работы в магазине интимных товаров и какие важные юбилейные даты в этом году отмечает Раймонд Паулс? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
- 1. Братья попрощались с Мартиньшем Ритиньшем с надеждой на новую встречу
- 2. Раймонд Паулс отметил 60 лет без алкоголя
- 3. Актер Гундар Аболиньш отказался от подарков в пользу православного храма
- 4. Бразильский блогер надеется вернуться жить в Латвию
- 5. Дочь Байбы Сипениеце в восторге от работы в секс-шопе