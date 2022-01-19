Ритиньш в критическом состоянии, юбилей трезвости Паулса, секс-шоп - работа мечты: о чем пишут латышские таблоиды

Что рассказал брат знаменитого шеф-повара Мартиньша Ритиньша о его состоянии здоровья, почему дочь известной артистки Байбы Сипениеце в восторге от работы в магазине интимных товаров и какие важные юбилейные даты в этом году отмечает Раймонд Паулс? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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