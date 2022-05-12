Ekrānuzņēmums
Foto: Ekrānuzņēmums

Российский антропоморфный робот-спасатель Fedor (Skybot F-850) вдруг зажил новой жизнью, после того как "открестился" от действий госкорпорации "Роскосмос" и ее главы Дмитрия Рогозина на своей страничке в Twitter.

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В аккаунте российского робота появился пост с критикой в адрес "Роскосмоса" и его главы Дмитрия Рогозина. В нем, якобы, дроид попросил не ассоциировать его с госкорпорацией и ее гендиректором, заявив, что не поддерживает действия властей.

Напомним, разработку антропоморфного робота, позже названного FEDOR, начали в 2014 году по инициативе Рогозина. В 2019 году его отправили на МКС, вскоре робот вернулся на Землю.

В следующем твите Федор пообещал запостить несколько фактов, почему аккаунт робота пришлось заморозить из-за Рогозина, который якобы был в нетрезвом состоянии. И продолжил "поддевать" главу "Роскосмоса".


Как пишет Medialeaks, новые посты дроида всколыхнули рунет, ведь раньше после каждой неудачи его делали героем многочисленных шуток и мемов про суровые отечественные технологии. Теперь многие комментаторы отметили, что зауважали его за "смелость и активную позицию."

Ekrānuzņēmums
Foto: Ekrānuzņēmums

Возможно, открестившийся от Рогозина аккаунт уже не имеет отношения к Роскосмосу, пишет zona.media. Никнейм @FEDOR37516789 действительно упоминался в верифицированном аккаунте "Роскосмоса" и в заметке "Вестей", однако в октябре 2020 года аккаунт Федора пропал из твиттера после оскорблений российских космонавтов.

Оригинальный аккаунт был зарегистрирован в 2019 году, у нынешнего — при полном совпадении никнейма — в дате регистрации указан 2020 год. Возможно, кто-то завел поддельный аккаунт с тем же именем после блокировки. При этом в твитах робота приводится другая версия: якобы "аккаунт пришлось замораживать из-за нетрезвых выходок Рогозина", а дата регистрации поменялась после разморозки.

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