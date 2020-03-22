Рурк застрял в Риге, Путин ответил Галкину, свадьба в карантине и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.
- 1. Кто выиграет от пандемии и карантин Олега Филя: о чем пишут латышские таблоиды
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- 3. Путин ответил на политические шутки Максима Галкина
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- 7. СМИ назвали настоящую причину конфликта между принцами Гарри и Уильямом
- 8. От "Декамерона" до "Чумы" Камю: страшные эпидемии в мировой литературе
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- 10. Выпивка по интернету. В Сети открылся бар для тех, кто в карантине
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