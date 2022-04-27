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Доходы, долги и покупки: сколько заработали и потратили политики
Русские не хотят быть русскими и сколько денег у Кариньша: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Насколько богаче стали ведущие политики Латвии за прошедший год, зачем Маркус Рива создал профиль на OnlyFans, почему латвийские русские массово меняют запись о своей национальности в паспорте и что разозлило Ксению Собчак в интервью Чулпан Хаматовой Латвийскому телевидению. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Доходы, долги и покупки: сколько заработали и потратили политики
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