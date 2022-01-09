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ФОТО: Как латвийские знаменитости встречали Новый год
Русские "Свингеры", кто поедет на "Евровидение", самые хорошие кинозвезды и другие события недели
Foto: Publicitātes foto

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ФОТО: Как латвийские знаменитости встречали Новый год
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