1 6
Противники вакцинации осквернили гимн Атмоды
Русские звезды в Юрмале, откровения вдовы Малыгина и как красить ногти мужчинам: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Чем противники вакцинации оскорбили память Атмоды, в какой цвет красить ногти мужчинам, кто из российских знаменитостей и как проводит лето в Юрмале и насколько книга вдовы Валерия Малыгина описывает их настоящие отношения? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 6
Противники вакцинации осквернили гимн Атмоды

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

7

Source

DELFI Showtime

Tags

Элина Малыгина латышские таблоиды Александр Павлов Валерий Сюткин
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность