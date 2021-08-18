Русские звезды в Юрмале, откровения вдовы Малыгина и как красить ногти мужчинам: о чем пишут латышские таблоиды

Чем противники вакцинации оскорбили память Атмоды, в какой цвет красить ногти мужчинам, кто из российских знаменитостей и как проводит лето в Юрмале и насколько книга вдовы Валерия Малыгина описывает их настоящие отношения? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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