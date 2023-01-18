Русский предатель Димитерс, кто одевает Остапенко и почему министрам должно быть стыдно: о чем пишут латышские таблоиды

Каспар Димитерс назвал себя русским в душе и стал предателем, испанский стыд - можно ли политикам поднимать себе зарплаты, Артусу Кайминьшу грозят большие неприятности, строители Rail Baltica ответят перед судом и кто создает яркие и смелые наряды для Алены Остапенко. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Гунтис Улманис хочет в люди, но здоровье не позволяет





Foto: LETA

Экс-президент Латвии, 83-летний Гунтис Улманис переживает, что не может выйти в свет, пишет Kas Jauns.

В театре Дайлес сейчас идет спектакль "Kur pazuda valsts" - о предшественнике и родственнике Гунтиса Улманиса, первом латвийском президенте Карлисе Улманисе. Постановка пользуется успехом у публики, билеты были раскуплены еще весной.

Гунтис Улманис получил почетное приглашение на спектакль, однако до сих пор не может его посетить по состоянию здоровья. После серьезной аварии летом 2021 года Улманис до сих пор не смог восстановиться.

"Фактически на данный момент я не могу никуда выйти. Передвигаюсь в инвалидном кресле. А стоит проявить чуть большую активность, как на следующий день снова все болит", - сетует экс-президент.

Однако он решительно намерен посетить пьесу. "Я любил Карлиса всем сердцем. Когда занимал пост президента, то невольно сравнивал себя с ним - что бы сказал он, какое решение бы принял. Он был многогранным человеком и я привык слышать самые разные мнения о нем. Были и обвинения в том, что он отдал независимость России. В любом случае, для меня это кумир и большая личность!"

Как только стабилизируется здоровье, Улманис сразу отправится смотреть постановку со своей младшей дочерью - 16-летней Гунвилой.

Кайминьшу грозят большие неприятности





Foto: LETA

На этой неделе бывший депутат Сейма Артус Кайминьш предстанет перед судом по делу о пожаре, случившемся 1 декабря 2019 года, пишет Kas Jauns. Обвинения против него выдвинула страховая компания Balta.

Пожар случился в квартире многоэтажного дома на улице Антонияс, в которой Артус Кайминьш жил на правах квартиросъемщика. В тот вечер он с подругой проводили вечер дома. Обнаружив возгорание, Кайминьш вызвал пожарных. Сам пытался выкинуть горящий матрас в окно, но безрезультатно. В пожаре политик получил ожоги и ему пришлось провести в больнице неделю, помимо него были госпитализированы семь человек.

При пожаре пострадала не только квартира Кайминьша, но и жилье соседей. Так как квартира была застрахована, ее владелец получил возмещение от страховой компании, а страховая компания, в свою очередь, выдвинула иск Кайминьшу. По их мнению, причиной пожара могло стать курение в кровати в состоянии алкогольного опьянения. Есть вероятность, что это судебное дело будет не единственным, так как убытки от пожара понесли и владельцы соседних квартир, общая сумма возмещения может превысить 100 тысяч евро.

Rail Baltica против елей





Foto: LETA

Дизайнер Аснате Смелтере обратилась в суд, чтобы получить достойную компенсацию в связи со строительством проекта Rail Baltica, пишет Kas Jauns.

Чтобы реализовать этот грандиозный проект, у многих собственников были выкуплены земельные владения и недвижимость. Среди них и Аснате Смелтере, владеющая унаследованной от деда землей в Золитуде: под проект попадает еловая аллея на принадлежащем ей участке.

"Ситуация такова, что Rail Baltica забирает у нас часть земли, на которой руками моего деда и отца высажен ряд деревьев. Ели выросли крупные и славные, они посажены специально, чтобы защитить участок от северного ветра и железной дороги Рига-Юрмала. И я уже даже смирилась, что с деревьями придется распрощаться. Я за прогресс и рада проекту. Все бы хорошо, но цена, что мне предложили за 22 огромных дерева, просто смешна - 1200 евро", - делится Аснате.

По ее словам, к ее протестам не прислушались, поэтому она вынуждена была обратиться в суд. "Я обратилась к оценщикам, которые оценили эти деревья в 10 раз дороже. С этой несправедливостью надо бороться!"

Телезвезда Магоне снова свободная женщина





Foto: Privātais arhīvs

Телезвезда Магоне Лиедскалне (известная как Магоне Бурка) и литовец Жанис Шутовас официально развелись, пишет Kas Jauns. Судебные тяжбы о правах опеки над детьми и средствах на их содержание длились почти полтора года.

Они поженились в октябре 2017 года. В браке родились двое детей - Феникс и Магнолия Латвия. Однако пара не живет вместе с апреля 2021 года, когда реалити-шоу с участием Магоне Slavenības. Bez filtra столкнулись с неадекватным поведением Жаниса.

Суд постановил, что Шутовас должен выплачивать алименты на содержание детей. Права опекунства присуждены Магоне.

Как она поделилась с изданием, в суде было всякое. Нередко присутствующие на заседаниях загибались от хохота. По словам Магоне, экс-супруг вел себя неадекватно, например, утверждал, что продюсерская группа шоу снабжает детей наркотиками. Также, по его мнению, именно продюсеры передачи заставили Магоне расторгнуть брак, так как это было прописано в сценарии. На это создатели шоу заявили, что не вмешиваются в личную жизнь героев.

К слову, Магоне, мама четверых детей, судилась и с прежними мужьями. Например, с отцом старшего ребенка, Роберта, была тяжба о правах на опеку, которую в итоге выиграл отец ребенка. Сейчас мальчик живет с отцом в Англии и получает от мамы алименты. В 2015 году Магоне выиграла у второго экс-супруга Вента Витолса право опеки над сыном Раймондом и алименты на его содержание.

Каспар Димитерс и Майрис Бриедис стали предателями





Foto: Publicitātes foto

По крайней мере, именно так их окрестил автор статьи в Kas Jauns. И всему виной песни на русском языке.

Например, Каспар Димитерс записал и опубликовал в соцсетях песню на русском языке, в которой есть слова: "Да, я латыш, но в душе я русский". Он поет о том, что его отчизна - Святая Русь, а также прославляет Российскую империю и СССР, которые "спасают всех своими победами" и упоминает Америку, для которой "мы все вши".

Эта композиция, отмечает издание, получила популярность среди приверженцев "русского мира", а в комментариях к видео Димитерса называют "редким западником, понимающим, что на самом деле происходит в Украине". Ранее Димитерс посвятил песню погибшему Андрею Иванчуку (позывной "Кубань"), воевавшему на стороне России. После этого - песню в честь убитой в августе 2022 года Дарье Дугиной, активной пророссийской пропагандистке.

По мнению Kas Jauns, Майрис Бриедис "пошел по следам Димитерса. Боксер и несостоявшийся политик известен своей позицией по отношению к украинско-российскому вопросу: "Не все так однозначно".

На прошлой неделе Бриедис поделился в соцсетях видео, где он поет под гитару по-русски, высмеивая решение политиков повысить себе зарплаты. В песне фигурируют фразы "Затянем пояса", "В среднем мы живем неплохо", "Платим налоги, чтобы новому Сейму хватило, а мы все переживем!". Бриедис обещает приз тому, кто напишет вариант его песни на латышском.

Справедливо ли повышать зарплаты министрам? Что говорят жители Латвии





Foto: LETA

Пока большая часть общества пытается свести концы с концами, политики поднимают себе зарплаты, пишет Privāta Dzīve. Издание опросило известных людей Латвии о том, что они об этом думают.

Предпринимательница Марика Гедерте считает, что латвийская система госуправления неправильна в корне и количество депутатов в Сейме следует сократить на 40%. Также следить за компетентностью и образованием депутатов и ввести штрафы за неудачные решения и вредительство.

Журналистка Элита Вейдемане винит политиков в зашоренности и лицемерии и называет ситуацию трагикомической: "Если бы хоть один из них высказал, что это неэтично. Но никто и слова не говорит. Люди в отчаянии из-за счетов и цен на продукты. А ведь им доверено делать все, чтобы жизнь людей была лучше".

Гастроэнтеролог Анатолий Даниланс утверждает, что именно сейчас самое неподходящее время для того, чтобы поднимать зарплаты политикам. Но при этом признается, что стань он депутатом, не отказался бы от повышения зарплаты.

Певец Виктор Лапченокс вспоминает предвыборные обещания. Сейчас же, попав во власть, депутаты "поют совсем другую песню". Также певец задается вопросом, где обещанная в предвыборной гонке пенсия в 500 евро.

Актер и экс-депутат Ивар Пога уверен: недовольные будут всегда. Однако можно найти аргументы как против повышения зарплат политикам, так и за. Всегда кому-то достается больше, а кому-то меньше. Анализировать это не имеет смысла, считает он.

Артистка Йоланда Суворова считает высшей степенью бесстыдства поднимать зарплаты в таких обстоятельствах. Она возмущена мизерной пенсией, называет латвийское общество слишком интеллигентным и задается вопросом - как долго все это будет продолжаться?

Эксдепутат, а ныне безработный Сандис Риекстиньш заявил, что базовая зарплата депутата не так уж высока, ведь в Сейме большие доплаты идут за работу в президиуме и комиссиях и руководство фракциями. Так вышло, что фокус внимания сейчас на депутатах, министрах и президенте. Но ведь список тех, кому подняли зарплаты, огромен. Также Риекстиньш напоминает, что у депутатов нового созыва есть возможность заморозить повышение зарплат, как это сделали в свое время депутаты прошлого Сейма.

Кто одевает Алену Остапенко





Foto: AFP/Scanpix/LETA

Латвийская звезда тенниса Алена Остапенко начала сезон с очередной победы в первом круге турнира WTA 500 в Аделаиде: эту игру она посвятила своему отцу, умершему три года назад.

Пока одни поклонники восславляют победы теннисистки, другие бурно обсуждают ее яркие и смелые наряды на корте. Издание Privāta Dzīve выяснило, кто их автор.

Им оказалась латвийский модельер, основатель бренда DK ONE Даниэла Кочеткова. Уже год как Алена появляется на соревнованиях исключительно в нарядах этого бренда, к тому же в их создании участвует и сама. Один из фирменных акцентов костюмов теннисистки - рукава с воланами.

"Алена рассказала о своих любимых цветах и дальше я думаю, как их использовать в нарядах. Ей нравится все яркое - ярко-розовый, сочный зеленый и желтый", - рассказала Даниэла.

Сотрудничество началось с того, что Алена предложила Кочетковой создать коллекцию для ее участия в открытом теннисном чемпионате Австралии. Коллекцию создали за неполных 8 дней. Сотрудничество оказалось успешным и продолжается до сих пор.

"Думаю, на моем месте сейчас мечтают оказаться многие бренды. Они предлагали большие деньги за то, чтобы она выходила в их коллекциях. Но Алена сама принимает решения. И пока она остается с DK ONE", - с гордостью говорит Даниэла.

Наряды, в которых Остапенко выходила на мировые чемпионаты, может приобрести любой. Кочеткова поделилась, что, по ее наблюдениям, чаще всего их покупают американцы. "Им нравятся наши теннисистки. Нравится, как Алена держится на поле - она активна и не прячет эмоции".